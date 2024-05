Algomo er en generativ AI-drevet platform designet til at automatisere kundesupport gennem brugerdefinerede ChatGPT-lignende bots til websteder. Det giver virksomheder mulighed for at løse kundesupport-interaktioner effektivt, hvor bot håndterer anmodninger, eskalerer problemer, når det er nødvendigt, og fungerer uden behov for træning eller vedligeholdelse. Algomos platform fungerer ved øjeblikkeligt at besvare gentagne kundespørgsmål, og derved reducere omkostningerne og øge kundetilfredsheden (CSAT) og medarbejdernes engagement. Det automatiserer mærkning, kategorisering og triaging af supportinteraktioner, hvilket reducerer håndteringstider og manuelle opgaver. Derudover giver det agenter AI-forslag og live-skærmdeling for at forbedre svartider og produktivitet. Algomo er især nyttig for virksomheder, der ønsker at: * Automatiser kundeservice: Ved at løse de fleste supportinteraktioner gennem automatisering. * Forbedre effektiviteten: Reducerer den tid og de ressourcer, der bruges på kundesupport. * Forbedre kunde- og medarbejdertilfredshed: Gennem hurtigere løsninger og færre manuelle opgaver. * International udvidelse: Med sine flersprogede muligheder er den ideel til virksomheder, der skalerer globalt.

Websted: algomo.com

