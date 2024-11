Alternativer - Alertable

Beekeeper

beekeeper.io

Biavler giver frontline-virksomheder og deres medarbejdere de digitale løsninger, de har brug for, for at udføre deres bedst mulige arbejde. Beekeepers mobile-first platform blev grundlagt i 2012 og blev designet og bygget til skrivebordsløse medarbejdere, som – på trods af at de repræsenterer 80 % ...