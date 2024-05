Alendei er AI-baseret platform for kundeengagement. Det gør det muligt for brugere at sende korte tekstbeskeder til mobiltelefonbrugere. Det giver automatiseret kundesupport og engagement gennem en samtalegrænseflade for at forbedre brugeroplevelsen og -tilfredsheden. Det gør det muligt for brugere at levere tovejskommunikation ved at integrere WhatsApp Business API'er til at sende og modtage beskeder.

Websted: alendei.com

