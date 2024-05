Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

No-code LLM finjustering og evaluering. Airtrain AI er en no-code beregningsplatform til store sprogmodeller. Proprietære AI-modeller såsom GPT-4 er meget kraftfulde, men også meget dyre, langsomme, upålidelige og usikrede. Mens virksomheder søger at skalere deres AI-prototyper til produkter i produktionskvalitet, kæmper de med store AI-regninger, langsomme API'er og høje fejlrater. På den anden side har mindre sprogmodeller vist sig at kunne fungere på samme måde med store med finjusterede datasæt af høj kvalitet. Airtrain AI lader AI-udøvere udforske alternativer til proprietære modeller, opbygge træningsdatasæt, evaluere, finjustere og betjene et stort udvalg af open source LLM'er.

Websted: airtrain.ai

