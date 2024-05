Adm Cloud er et ERP eller Business Management System i skyen, der tilbyder høj operationel funktionalitet for alle typer virksomheder, der er forpligtet til at vokse. Det tilbyder en kraftfuld, intuitiv og komplet brugeroplevelse, der omsættes til håndgribelige resultater både internt og for dine kunder. Denne platform er designet til at hjælpe nutidens ledere med at automatisere deres regnskab, salg, indkøb, økonomi, menneskelig ledelse, fremstillings- og logistikprocesser og optimere dem. Dette er muligt takket være dens modulære konfiguration, der gør det muligt at integrere de moduler, som virksomheden kræver, i basisplatformen, når det er nødvendigt. Integreret Business Intelligence er en del af dets differentierende værdiforslag; meget relevant for dem, der har brug for reelle data i realtid for at træffe beslutninger og nå deres mål hurtigt og enkelt ved at drage fordel af denne 100 % cloud-, web- og mobilløsning.

Websted: admcloud.net

