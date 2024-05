三五互联 (35.com) er en omfattende e-handelsplatform, der tilbyder en række cloud-baserede tjenester og løsninger til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Kina. De vigtigste tjenester og løsninger, der tilbydes af 三五互联, omfatter: * Registrering af domænenavn * Enterprise email hosting * Cloud hosting * SSL sikkerhedscertifikater * Online markedsføring og salgsfremmende tjenester Platformen tilbyder også følgende løsninger til virksomheder: * Digital transformation for SMV'er * 0 yuan skymigrering * Enterprise OA (Office Automation) system * Virtuel hosting * Søgemaskineoptimering (SEO) tjenester * Virksomhedskommunikations- og samarbejdsværktøjer * Netværkssikkerhedsløsninger * Cloud-baserede kontorløsninger * Markedsføring og salgsfremstød Ud over disse kernetjenester tilbyder 三五互联 også en række understøttende funktioner og ressourcer, såsom: * Betalingsmetoder * Dokumentationscenter * ICP-arkiveringstjenester (备案). * Virksomhedsprofil og kulturinformation * Nyheder og opdateringer * Kundesupport og kontaktoplysninger Som en integreret cloud-baseret platform sigter 三五互联 på at hjælpe SMV'er i Kina med deres digitale transformation og give dem en omfattende suite af cloud-baserede værktøjer og løsninger til at forbedre deres forretningsdrift, kommunikation, marketing og sikkerhed

Websted: 35.com

