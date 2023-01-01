WebCatalog

اختر خطة تسعير WebCatalog.

Basic

مجانًا

مجانًا إلى الأبد

البدء

لا حاجة لبطاقة الائتمان

  • حتى 5 من التطبيقات والألعاب
  • حتى 2 من الحاويات
  • حتى 2 من الحاويات الفرعية (الحسابات) لكل تطبيق
  • حتى 2 من الحاويات الفرعية (الحسابات) لكل حاوية
  • دعم عبر المنصات
  • تطبيقات مخصَّصة
  • تكامل شريط القائمة (أدوات المهام)

Proالمقترحة

$4

USD

الضرائب غير متضمنة

في الشهر، دفع سنوي • مستخدم واحد

يمكنك الإلغاء في أي وقت

كل شيء في Basic، بالإضافة إلى:

  • تطبيقات وألعاب غير محدودة
  • الحاويات غير محدودة
  • الحاويات الفرعية غير محدودة
  • النسخ الاحتياطي والمزامنة على السحابة
  • قفل التطبيقات
  • أولوية في الدعم

Team

$6

USD

الضرائب غير متضمنة

في الشهر، دفع سنوي • مستخدم واحد

يمكنك الإلغاء في أي وقت

كل شيء في Pro، بالإضافة إلى:

  • Team roles & permissions
  • Centralized team billing

مقارنة الميزات

Basic

كل ما تحتاجه للبدء.

أبرز النقاط

التطبيقات والألعاب
حتى 5
الحاويات
حتى 2
الحاويات الفرعية (الحسابات) لكل تطبيق
حتى 2
الحاويات الفرعية (الحسابات) لكل حاوية
حتى 2
الأجهزة
غير محدودة
دعم عبر المنصات
macOS, Windows, Linux
تطبيقات مخصَّصة
نعم
تكامل شريط القائمة (أدوات المهام)
نعم
مانع الإعلانات وأدوات التتبع
لا
قفل التطبيقات
لا
النسخ الاحتياطي والمزامنة على السحابة
لا
أولوية في الدعم
لا
Team roles & permissions
لا
Centralized team billing
لا

Pro

حقِّق أقصى استفادة من WebCatalog.

أبرز النقاط

التطبيقات والألعاب
غير محدودة
الحاويات
غير محدودة
الحاويات الفرعية (الحسابات) لكل تطبيق
غير محدودة
الحاويات الفرعية (الحسابات) لكل حاوية
غير محدودة
الأجهزة
غير محدودة
دعم عبر المنصات
macOS, Windows, Linux
تطبيقات مخصَّصة
نعم
تكامل شريط القائمة (أدوات المهام)
نعم
مانع الإعلانات وأدوات التتبع
نعم
قفل التطبيقات
نعم
النسخ الاحتياطي والمزامنة على السحابة
نعم
أولوية في الدعم
نعم
Team roles & permissions
لا
Centralized team billing
لا

Team

Simplify and organize your team’s work

أبرز النقاط

التطبيقات والألعاب
غير محدودة
الحاويات
غير محدودة
الحاويات الفرعية (الحسابات) لكل تطبيق
غير محدودة
الحاويات الفرعية (الحسابات) لكل حاوية
غير محدودة
الأجهزة
غير محدودة
دعم عبر المنصات
macOS, Windows, Linux
تطبيقات مخصَّصة
نعم
تكامل شريط القائمة (أدوات المهام)
نعم
مانع الإعلانات وأدوات التتبع
نعم
قفل التطبيقات
نعم
النسخ الاحتياطي والمزامنة على السحابة
نعم
أولوية في الدعم
نعم
Team roles & permissions
نعم
Centralized team billing
نعم

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية