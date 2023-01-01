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ZEPETO

ZEPETO

now.gg

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ZEPETO على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

العب ZEPETO عبر الإنترنت مجانًا مع سحابة الهاتف المحمول now.gg. اصنع صورة رمزية افتراضية مخصصة لنفسك من ملايين العناصر والملحقات الفريدة. أنشئ مظهرًا فريدًا خاصًا بك من خلال مجموعة واسعة من الملابس وتسريحات الشعر والمكياج والتعاون مع العلامات التجارية. كن الشخص الذي طالما أردت أن تكون عليه في ZEPETO من Naver Z. انضم إلى مجتمع ضخم على ZEPETO حيث يمكنك الدردشة ومشاركة القصص مع أشخاص من جميع أنحاء العالم في عالم افتراضي رائع. قم بإحضار حفلاتك الواقعية عبر الإنترنت مع ZEPETO! قم بدعوة أصدقائك واستمتع بوقتك في غرف خاصة، أو قم بتكوين صداقات جديدة تشاركك هواياتك. ابدأ الحفلة بألعاب مصغرة ممتعة والتقاط الصور!

الموقع الإلكتروني: now.gg

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