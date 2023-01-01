لدينا أكثر من 200 عنوان تتراوح من الألعاب المجانية البسيطة إلى الألعاب الكاملة عبر الإنترنت. يمكنك أيضًا لعب الألعاب القياسية مثل Mahjong وShogi وGo وShanghai مجانًا.

الموقع الإلكتروني: games.yahoo.co.jp

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Yahoo!ゲーム. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.