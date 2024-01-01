Wrdl

Wrdl

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: connectionsgame.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wrdl على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

In Wrdl, players need to use their thinking to guess a 5-letter word after eliminating vowels. Guess correctly in up to 6 tries. Wrdl is a Wordle game so it will have the same gameplay as most games of the same genre. After the first guess, the color of the word boxes will change to indicate the word's accuracy. The green letter is the letter in the correct position and appears in the word. Yellow letters are letters that appear in the word and are in the wrong position. Gray letters are letters that do not appear in the word. You need to change your choice to get the correct answer. Try to guess correctly in as few tries as possible. Game to train thinking and vocabulary. You need to be patient.

الموقع الإلكتروني: connectionsgame.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wrdl. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Phrazle

Phrazle

connectionsgame.io

Colorle

Colorle

connectionsgame.io

Word Master

Word Master

connectionsgame.io

Flappy Birdle

Flappy Birdle

connectionsgame.io

Stepdle

Stepdle

connectionsgame.io

QWRTL

QWRTL

connectionsgame.io

Chortle

Chortle

connectionsgame.io

Growdle

Growdle

connectionsgame.io

Worgle

Worgle

connectionsgame.io

Wordle Junior

Wordle Junior

connectionsgame.io

Rundle

Rundle

connectionsgame.io

Dirdle

Dirdle

connectionsgame.io

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية