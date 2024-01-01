Worldle Unlimited هي لعبة ألغاز ذات موضوع جغرافي، حيث يحتاج اللاعبون إلى تخمين اسم البلد الصحيح بناءً على معالمه على الخريطة. لديك محاولة واحدة كحد أقصى للعثور على الإجابة الصحيحة. توفر هذه اللعبة العديد من التلميحات وتتطلب من اللاعبين فهم الجغرافيا وتطبيق تفكيرهم المنطقي. Worldle Unlimited هي لعبة Wordle صممها أنطوان تيوفي. ستزود اللعبة اللاعبين بالكثير من المعرفة الجغرافية التي لا تعرفها أو ستعزز المعرفة التي تعرفها بالفعل. يقوم اللاعبون ببساطة بالنقر على السطر واختيار اسم الولاية من القائمة. مباشرة بعد إرسال إجابتك، ستعرف ما إذا كانت إجابتك صحيحة أم لا. إذا أجبت بشكل غير صحيح، فسوف تتلقى تلميحات توضح إلى أي مدى وفي أي اتجاه يقع هذا البلد الغامض من البلد المشار إليه في المحاولة. يمكنك أيضًا معرفة دقتها من خلال النسبة المئوية. وعلى وجه التحديد، ستوضح الصورة أدناه مثالاً لحالة. علاوة على ذلك، أثناء البحث عن الإجابات في Worldle Unlimited، ستومض المربعات وتغير الألوان مثل الرمادي والأصفر والأخضر. الأخضر هو رمز الدقة. لذلك، كلما زاد عدد المربعات الخضراء في إجابتك، كلما اقتربت من الإجابة الصحيحة. يمكن للاعبين أيضًا تغيير حجم الصورة وزاوية تدويرها وإخفاء الحدود لزيادة الصعوبة وجعل التحدي أكثر إثارة للاهتمام. إذا كنت من محبي الجغرافيا وتستمتع بحل الألغاز المتعلقة بها، العب الآن!

الموقع الإلكتروني: connectionsgame.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Worldle Unlimited. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.