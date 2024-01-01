World of Alice Make Words

World of Alice Make Words

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World of Alice Make Words هي لعبة ألغاز ممتعة حتى يتمكن اللاعبون من ممارسة اللغة الإنجليزية لتعلم الأطفال أو توجيههم وتعليمهم. تم تصميم World of Alice Make Words خصيصًا للأطفال وأولئك الذين يهدفون إلى تعلم اللغة الإنجليزية الأساسية. إنها تأسر الأطفال بصورها النابضة بالحياة وشخصياتها المفعمة بالحيوية، مما يلهمهم لمواصلة التعلم. تضيف ميزات اللعبة المثيرة للاهتمام إلى متعة تعلم اللغة ونجاحها. يمكن للاعبين الوصول إلى اللعبة على مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة، مما يوفر لهم تجارب متنوعة على كل منصة.

الموقع الإلكتروني: connectionsgame.io

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