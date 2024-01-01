World Anvil

World Anvil

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اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: worldanvil.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من World Anvil على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

World Anvil عبارة عن مجموعة من أدوات بناء العالم الحائزة على جوائز والتي تساعدك على إنشاء وتنظيم وتخزين وتسويق إعدادات العالم أو عنوان IP الخاص بك، ومشاركة الأجزاء التي تريدها مع الآخرين والحفاظ على سرية الباقي. سواء كنت تدير فريقًا إبداعيًا كاملاً أو تنشئ بمفردك، فإن World Anvil تم تصميمها خصيصًا بواسطة خبراء لمساعدتك في بناء عالم خيالي أو بيئة خيالية. من خلال المقالات المشابهة لمواقع wiki، والخرائط التفاعلية، والجداول الزمنية التاريخية، ودعم RPG بما في ذلك مدير الحملة، وبرنامج كتابة الرواية المتكامل تمامًا، لدينا جميع الأدوات التي ستحتاجها لتشغيل حملة RPG الخاصة بك أو كتابة روايتك!

الموقع الإلكتروني: worldanvil.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ World Anvil. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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