World Anvil عبارة عن مجموعة من أدوات بناء العالم الحائزة على جوائز والتي تساعدك على إنشاء وتنظيم وتخزين وتسويق إعدادات العالم أو عنوان IP الخاص بك، ومشاركة الأجزاء التي تريدها مع الآخرين والحفاظ على سرية الباقي. سواء كنت تدير فريقًا إبداعيًا كاملاً أو تنشئ بمفردك، فإن World Anvil تم تصميمها خصيصًا بواسطة خبراء لمساعدتك في بناء عالم خيالي أو بيئة خيالية. من خلال المقالات المشابهة لمواقع wiki، والخرائط التفاعلية، والجداول الزمنية التاريخية، ودعم RPG بما في ذلك مدير الحملة، وبرنامج كتابة الرواية المتكامل تمامًا، لدينا جميع الأدوات التي ستحتاجها لتشغيل حملة RPG الخاصة بك أو كتابة روايتك!

الموقع الإلكتروني: worldanvil.com

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