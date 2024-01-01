Tradle

Tradle

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: connectionsgame.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tradle على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

In Tradle, players will have to guess the name of a country corresponding to a tree map of its export activities. There are maximum 6 guesses. Tradle is an addictive puzzle game that requires players to have knowledge of macroeconomics combined with geography to figure out exactly which country it is. Initially, a tree map will appear showing the share of a certain product as a percentage of that country's appearance. The size of the rectangle will depend on its percentage. Besides, Tradle still has its own characteristics of the Wordle game. After each guess, the player will know whether his prediction is close to the answer or not. Players will know the distance between the country they just predicted and the target country. From there, you can find the answer. For example, the United States is your prediction, but Canada is the correct answer. Then, the game will display the distance between these two countries so you can easily guess it.

الموقع الإلكتروني: connectionsgame.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tradle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Worldle Unlimited

Worldle Unlimited

connectionsgame.io

Metazooa

Metazooa

metazooa.com

Wordvita

Wordvita

connectionsgame.io

Worldle

Worldle

worldle.teuteuf.fr

Metaflora

Metaflora

flora.metazooa.com

Growdle

Growdle

connectionsgame.io

Blurdle

Blurdle

connectionsgame.io

Words Game

Words Game

connectionsgame.io

Evil Wordle

Evil Wordle

connectionsgame.io

Flappy Birdle

Flappy Birdle

connectionsgame.io

The Hexle

The Hexle

thehexle.io

Phrazle

Phrazle

connectionsgame.io

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية