WebCatalog
Talking Ben the Dog

Talking Ben the Dog

now.gg

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Talking Ben the Dog على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Talking Ben the Dog هي لعبة محاكاة تم تطويرها بواسطة شركة Outfit7 Limited. استخدم مشغل تطبيق BlueStacks لتشغيل لعبة Talking Ben the Dog لنظام Android على جهاز الكمبيوتر أو جهاز Mac. بن أستاذ كيمياء متقاعد يستمتع بالأكل والشرب وقراءة الصحف في حياته الهادئة والمريحة. سيتعين عليك مضايقته لفترة كافية حتى يطوي جريدته قبل أن يرد. بعد ذلك يمكنك التحدث معه، وكزه، ودغدغته، وحتى الاتصال به عبر الهاتف. من ناحية أخرى، يشعر بن بالسعادة مثل الكلب بمجرد اصطحابه إلى مختبره. هناك، يمكنك إجراء تجارب كيميائية من خلال الجمع بين أنبوبي اختبار ومشاهدة النتائج المضحكة. هناك أيضًا الطريقة البذيئة لجعله يتجشأ، لكن هذا لن يجعله يتخلى عن مجلته. بمجرد حصولك على الصحيفة منه، فإنه سوف يكرر كل ما تقوله بصوته الغاضب. العب Talking Ben the Dog على جهاز الكمبيوتر أو متصفح الويب على الهاتف المحمول. ابدأ ممارسة الألعاب عبر الإنترنت مجانًا على now.gg.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Talking Ben the Dog. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

My Talking Tom Friends

My Talking Tom Friends

now.gg

Slime Laboratory 2

Slime Laboratory 2

poki.com

Slime Laboratory

Slime Laboratory

poki.com

Gacha Club

Gacha Club

now.gg

Doggo Clicker

Doggo Clicker

poki.com

Papa Cherry Saga

Papa Cherry Saga

poki.com

Blockman Go

Blockman Go

now.gg

GameBanana

GameBanana

gamebanana.com

DMM GAMES

DMM GAMES

games.dmm.com

Dragon Simulator 3D

Dragon Simulator 3D

poki.com

Cookie Run: Kingdom

Cookie Run: Kingdom

now.gg

Dino Game

Dino Game

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية