Talking Ben the Dog هي لعبة محاكاة تم تطويرها بواسطة شركة Outfit7 Limited. استخدم مشغل تطبيق BlueStacks لتشغيل لعبة Talking Ben the Dog لنظام Android على جهاز الكمبيوتر أو جهاز Mac. بن أستاذ كيمياء متقاعد يستمتع بالأكل والشرب وقراءة الصحف في حياته الهادئة والمريحة. سيتعين عليك مضايقته لفترة كافية حتى يطوي جريدته قبل أن يرد. بعد ذلك يمكنك التحدث معه، وكزه، ودغدغته، وحتى الاتصال به عبر الهاتف. من ناحية أخرى، يشعر بن بالسعادة مثل الكلب بمجرد اصطحابه إلى مختبره. هناك، يمكنك إجراء تجارب كيميائية من خلال الجمع بين أنبوبي اختبار ومشاهدة النتائج المضحكة. هناك أيضًا الطريقة البذيئة لجعله يتجشأ، لكن هذا لن يجعله يتخلى عن مجلته. بمجرد حصولك على الصحيفة منه، فإنه سوف يكرر كل ما تقوله بصوته الغاضب. العب Talking Ben the Dog على جهاز الكمبيوتر أو متصفح الويب على الهاتف المحمول. ابدأ ممارسة الألعاب عبر الإنترنت مجانًا على now.gg.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Talking Ben the Dog. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.