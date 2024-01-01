في Survivle، يجب على اللاعب تخمين الكلمة المكونة من 5 أحرف. سيكون لديك 6 تخمينات كحد أقصى ويجب أن تفوز بـ 7 نقاط على الأقل للفوز. حاول التخمين بشكل صحيح عدة مرات قدر الإمكان. للعب Survivle، تحتاج إلى كتابة كلمة "Ready" في الكلمات المتقاطعة والضغط على Enter للبدء. ثم أدخل توقعاتك حتى تحصل على النتيجة الصحيحة. فكر جيدًا لتجنب إضاعة محاولة واحدة. يجب استخدام المعلومات والاقتراحات المقدمة بدقة للحصول على تخمينات دقيقة في المرة القادمة.

الموقع الإلكتروني: connectionsgame.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Survivle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.