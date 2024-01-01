Spotle

Spotle

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الموقع الإلكتروني: connectionsgame.io

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Music enthusiasts, rejoice! Spotle is the perfect match for those who want to test their knowledge of the most popular music artists. The game is self-defined as a "Spotify-themed Wordle game", which challenges players to figure out the chosen artists or bands from Spotify’s top artists. There are 10 guessing attempts available, and after each guess, Spotle will give you some hints in relation to the chosen artists. These hints are about the year of their debut album, group size, listener rank, gender, genre, and nationality.

الموقع الإلكتروني: connectionsgame.io

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