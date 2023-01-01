WebCatalog
Sort 64 FRVR

Sort 64 FRVR

sort.frvr.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sort 64 FRVR على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بمطابقة الأرقام الموجودة في القطرة واحصل على أعلى مجموعة.

الموقع الإلكتروني: sort.frvr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sort 64 FRVR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Merge the Numbers

Merge the Numbers

poki.com

Dominoes FRVR

Dominoes FRVR

dominoes.frvr.com

Trigon FRVR

Trigon FRVR

trigon.frvr.com

Jewels FRVR

Jewels FRVR

jewels.frvr.com

Stack Three FRVR

Stack Three FRVR

stackthree.frvr.com

1010 Color Match

1010 Color Match

poki.com

Balls Numbers Match !

Balls Numbers Match !

now.gg

Merge to Million

Merge to Million

poki.com

Gummy Drop! Match 3 to Build

Gummy Drop! Match 3 to Build

now.gg

Emoji Sort Master

Emoji Sort Master

poki.com

Water Color Sort

Water Color Sort

poki.com

Bowmania FRVR

Bowmania FRVR

bowmania.frvr.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية