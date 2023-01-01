Sort 64 FRVR
sort.frvr.com
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sort 64 FRVR على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
الموقع الإلكتروني: sort.frvr.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sort 64 FRVR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
Merge the Numbers
poki.com
Dominoes FRVR
dominoes.frvr.com
Trigon FRVR
trigon.frvr.com
Jewels FRVR
jewels.frvr.com
Stack Three FRVR
stackthree.frvr.com
1010 Color Match
poki.com
Balls Numbers Match !
now.gg
Merge to Million
poki.com
Gummy Drop! Match 3 to Build
now.gg
Emoji Sort Master
poki.com
Water Color Sort
poki.com
Bowmania FRVR
bowmania.frvr.com