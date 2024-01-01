Rosebud

Rosebud

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اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: rosebud.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rosebud على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Rosebud عبارة عن منصة تساعدك على الانتقال من الوصف إلى التعليمات البرمجية إلى اللعبة. ما عليك سوى وصف لعبة الفيديو التي ترغب في إنشائها للذكاء الاصطناعي الخاص بنا، وسوف يقوم بتطوير الكود لك. ستكون لعبتك مستندة إلى المتصفح، مما يتيح لك مشاركتها على الفور مع الأصدقاء. تقدم Rosebud ثلاثة أنواع من المشاريع: 3D و2D وVoxel. يمكنك إنشاء قاعدة تعليمات برمجية من البداية عبر المطالبات في أي منها، أو الحصول على بداية أبسط عن طريق استنساخ مشروع موجود. هناك طريقة بسيطة للتفكير في Rosebud وهي ChatGPT + Midjourney + Replit. ChatGPT، لأنه يوفر لك واجهة دردشة للمحرر حيث يمكنك وصف اللعبة لإنشاء الكود الخاص بها؛ Midjourney، لأنه يمكنك إنشاء أصول داخل Rosebud لاستخدامها في ألعابك؛ و Replit، لأن Rosebud يتضمن محرر تعليمات برمجية قائم على المتصفح يتيح لك نشر لعبتك على الفور. أنشأ المستخدمون مجموعة متنوعة من الألعاب على Rosebud، بما في ذلك ألعاب تقمص الأدوار من أعلى إلى أسفل، ورفاق الذكاء الاصطناعي، ودورات العوائق ثلاثية الأبعاد، كل ذلك في غضون ساعات قليلة وأحيانًا دقائق.

الموقع الإلكتروني: rosebud.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rosebud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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