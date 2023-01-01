WebCatalog
Poki

Poki

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Poki على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يتمتع موقع Poki بأفضل مجموعة مختارة من الألعاب المجانية عبر الإنترنت ويقدم تجربة ممتعة للعب بمفردك أو مع الأصدقاء. نحن نوفر إمكانية اللعب الفوري لجميع ألعابنا بدون تنزيلات أو تسجيل دخول أو نوافذ منبثقة أو عوامل تشتيت أخرى. يمكن لعب ألعابنا على سطح المكتب أو الجهاز اللوحي أو الهاتف المحمول حتى تتمكن من الاستمتاع بها في المدرسة أو المنزل أو على الطريق. كل شهر، يلعب أكثر من 30 مليون لاعب من جميع أنحاء العالم ألعابهم المفضلة على Poki.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Poki. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Paper.io

Paper.io

poki.com

Minecraft Classic

Minecraft Classic

poki.com

Tank Trouble

Tank Trouble

poki.com

Lagged

Lagged

lagged.com

Yad.com

Yad.com

yad.com

Prime Gaming

Prime Gaming

gaming.amazon.com

Minibattles Survivor

Minibattles Survivor

poki.com

Stickman School Run

Stickman School Run

poki.com

Adventure Drivers

Adventure Drivers

poki.com

TicTacToe

TicTacToe

poki.com

My Talking Tom Friends

My Talking Tom Friends

now.gg

Torn

Torn

torn.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية