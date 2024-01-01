Zen Splatter

Zen Splatter

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اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zen Splatter على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Zen Splatter هي لعبة تلوين تدعوك إلى الجلوس والاسترخاء. اختر من بين مجموعة متنوعة من الكائنات التي تعجبك، ثم قم برش الألوان المفضلة لديك عليها. خذ وقتك لتدوير كل كائن، مما يضمن تغطية كل زاوية بألوان نابضة بالحياة. مع أكثر من 20 كائنًا للاختيار من بينها، أطلق العنان لإبداعك. هل يمكنك إنشاء شيء جميل وهادئ حقًا؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zen Splatter. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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