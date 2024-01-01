Zen Splatter هي لعبة تلوين تدعوك إلى الجلوس والاسترخاء. اختر من بين مجموعة متنوعة من الكائنات التي تعجبك، ثم قم برش الألوان المفضلة لديك عليها. خذ وقتك لتدوير كل كائن، مما يضمن تغطية كل زاوية بألوان نابضة بالحياة. مع أكثر من 20 كائنًا للاختيار من بينها، أطلق العنان لإبداعك. هل يمكنك إنشاء شيء جميل وهادئ حقًا؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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