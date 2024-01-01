Word Match

Word Match

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الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Word Match على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Word Match هي لعبة كلمات ممتعة حيث يمكنك مطابقة الكلمات ذات الصلة معًا! قم بتصنيف الكلمات المتصلة، وتغلب على مستويات الزعماء الخاصة، واكسب المزيد من الهدايا كلما تقدمت. افتح الخلفيات الملونة واستخدم عناصر القوة الخاصة لتتمكن من اجتياز المستويات الصعبة. كم عدد المستويات التي يمكنك إكمالها دفعة واحدة؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Word Match. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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