Word Match هي لعبة كلمات ممتعة حيث يمكنك مطابقة الكلمات ذات الصلة معًا! قم بتصنيف الكلمات المتصلة، وتغلب على مستويات الزعماء الخاصة، واكسب المزيد من الهدايا كلما تقدمت. افتح الخلفيات الملونة واستخدم عناصر القوة الخاصة لتتمكن من اجتياز المستويات الصعبة. كم عدد المستويات التي يمكنك إكمالها دفعة واحدة؟

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