Word Chains

Word Chains

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الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Word Chains على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

سلاسل الكلمات هي لعبة كلمات تتحداك في حل الألغاز من خلال ربط كلمات من نفس الفئة! قم بتجميع الكلمات المرتبطة معًا بشكل استراتيجي، وتشكيل سلاسل تربط بينها بسلاسة. لكن كن متيقظًا، فالملاحة هي المفتاح، ولا يمكنك المرور عبر كلمات أخرى، لذا خطط لمسارك بعناية. مع الكلمات المتناثرة في جميع المجالات، كن حادًا واستخدم عناصر القوة لتبسيط التحدي. هل يمكنك ربط كل الكلمات المتصلة بنجاح؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Word Chains. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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