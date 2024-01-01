Word Chains

سلاسل الكلمات هي لعبة كلمات تتحداك في حل الألغاز من خلال ربط كلمات من نفس الفئة! قم بتجميع الكلمات المرتبطة معًا بشكل استراتيجي، وتشكيل سلاسل تربط بينها بسلاسة. لكن كن متيقظًا، فالملاحة هي المفتاح، ولا يمكنك المرور عبر كلمات أخرى، لذا خطط لمسارك بعناية. مع الكلمات المتناثرة في جميع المجالات، كن حادًا واستخدم عناصر القوة لتبسيط التحدي. هل يمكنك ربط كل الكلمات المتصلة بنجاح؟

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