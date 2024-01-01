اقفز في حوض السباحة واستعد للعب لعبة Water Polo Ragdoll! في لعبة كرة الماء الغريبة هذه، تقوم برمي نفسك حول حمام السباحة لمحاولة تسجيل الأهداف! كن أول من يسجل 5 نقاط وأنت الفائز! يمكنك اللعب بمفردك أمام الكمبيوتر، أو اصطحب صديقًا لمعرفة من هو نجم كرة الماء الحقيقي. هل تحتاج إلى بعض المساعدة للحصول على اليد العليا؟ حاول الحصول على بعض شكا من القوة، فهي يمكنها حقًا قلب المد! دعونا نجعل دفقة!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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