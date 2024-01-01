Under the Red Sky

Under the Red Sky

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الموقع الإلكتروني: poki.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Under The Red Sky هي لعبة باركور ثلاثية الأبعاد حيث السرعة هي الملك! هدفك هو الوصول إلى نهاية كل مستوى في أسرع وقت ممكن عن طريق اتخاذ واحدة من الطرق العديدة المختلفة الممكنة، أو عن طريق العثور على طريقك الخاص! تسلق، اقفز، ارتد، واركض على الحائط في طريقك حول الخرائط لترى ما إذا كان بإمكانك التغلب على أفضل وقت لديك! ابحث عن طرق وطرق جديدة رائعة لإكمال كل مستوى، كل مستوى هو ملعب!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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