Troll Toilet Quest 2

لقد عادت Troll Toilet Quest للجزء الثاني الأكثر غرابة من السلسلة! تعلم كيفية العزف على أرغن الريح، أو الرقص مع بعض الذباب، أو أن تصبح رائد فضاء - كل هذه المغامرات وأكثر تنتظرك في لعبة النقطة والنقر المضحكة هذه. لا تقلق إذا واجهتك مشكلة، يمكنك دائمًا النقر فوق زر التلميح للحصول على المساعدة! الاستعداد لمزيد من المرح القائم على ضرطة!

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