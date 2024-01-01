Tree House Maker

Tree House Maker

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tree House Maker على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Tree House Maker هي لعبة ديكور لطيفة حيث يتحقق حلمك في ملاذ هادئ على قمة الشجرة! ابدأ رحلتك في قلب غابة هادئة، مسترشدًا بـ Leaflette المبهجة دائمًا، وهي روح أوراق ودودة تتوق إلى مساعدتك في بناء منزل الشجرة المثالي الخاص بك. افتح الصناديق الغامضة لاكتشاف الأثاث واختيار الألوان وتحديد المواضع المثالية. قم بتوسيع بيت الشجرة الخاص بك طابقًا تلو الآخر، والتقط صورًا لتصميماتك الفريدة وشاركها مع أصدقائك. هل يمكنك إنشاء أجمل بيت شجرة على الإطلاق؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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