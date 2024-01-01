Trash Factory

Trash Factory

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الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Trash Factory على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Trash Factory هي لعبة مهارات حيث يمكنك مساعدة الباندا الحمراء في فرز النفايات بشكل صحيح! تحت المراقبة الساهرة لمدير الراكون الصارم، ستحتاج إلى التأكد من وصول كل قطعة من القمامة إلى الصندوق الصحيح. اضبط اتجاه الحزام الناقل لتوجيه سلة المهملات إلى الصندوق المناسب وجمع العملات المعدنية التي تظهر على الحزام. تصبح الوتيرة أسرع فأسرع، لذا كن حادًا! تعامل مع مستويات الصعوبة المختلفة واكتشف ما إذا كان بإمكانك تشغيل مصنع القمامة بسلاسة. هل يمكنك مواكبة التحدي؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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