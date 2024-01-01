Trash Factory هي لعبة مهارات حيث يمكنك مساعدة الباندا الحمراء في فرز النفايات بشكل صحيح! تحت المراقبة الساهرة لمدير الراكون الصارم، ستحتاج إلى التأكد من وصول كل قطعة من القمامة إلى الصندوق الصحيح. اضبط اتجاه الحزام الناقل لتوجيه سلة المهملات إلى الصندوق المناسب وجمع العملات المعدنية التي تظهر على الحزام. تصبح الوتيرة أسرع فأسرع، لذا كن حادًا! تعامل مع مستويات الصعوبة المختلفة واكتشف ما إذا كان بإمكانك تشغيل مصنع القمامة بسلاسة. هل يمكنك مواكبة التحدي؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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