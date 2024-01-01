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Train Master هي لعبة ألغاز حيث يجب عليك جمع كل الركاب من المسار دون أن يتعطل قطارك! ابدأ بالقاطرة فقط، وشاهد قطارك ينمو لفترة أطول مع كل راكب تقله. اختر بعناية عند التقاطعات، وقم بالمنعطفات الصحيحة لجمع المزيد من الركاب، وتجنب الاصطدام بحافلاتك الخاصة. جمع القطع النقدية على طول الطريق واستخدامها لترقية القطار الخاص بك. هل يمكنك إثبات أنك سيد القطار الحقيقي؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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