The Scarecrow

The Scarecrow

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اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Scarecrow على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

العب الفزاعة هنا علىPoki! هذه لعبة ألغاز حيث يجب عليك إشعال النار في الفزاعة في كل مستوى عن طريق إيصال الكرة النارية إلى الهدف!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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