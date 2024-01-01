يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Scarecrow على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

العب الفزاعة هنا علىPoki! هذه لعبة ألغاز حيث يجب عليك إشعال النار في الفزاعة في كل مستوى عن طريق إيصال الكرة النارية إلى الهدف!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Scarecrow. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.