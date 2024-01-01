Superkill.io

Superkill.io

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اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Superkill.io على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Superkill.io هي لعبة إطلاق نار من منظور الشخص الأول متعددة اللاعبين وسريعة الوتيرة! انضم إلينا بمفردك أو مع أصدقائك وشاهد أيًا منكم لديه أفضل هدف! اقلب وانزلق وتسلق وانزلاق في طريقك حول الخريطة أثناء التقاط مجموعة متنوعة من الأسلحة المختلفة من المسدسات إلى القناصين - أنت تختار الطريقة التي تريد اللعب بها! لا تنس التحقق من الجلود المريضة لتجعلك متميزًا بين الآخرين!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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