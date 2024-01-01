Superkill.io هي لعبة إطلاق نار من منظور الشخص الأول متعددة اللاعبين وسريعة الوتيرة! انضم إلينا بمفردك أو مع أصدقائك وشاهد أيًا منكم لديه أفضل هدف! اقلب وانزلق وتسلق وانزلاق في طريقك حول الخريطة أثناء التقاط مجموعة متنوعة من الأسلحة المختلفة من المسدسات إلى القناصين - أنت تختار الطريقة التي تريد اللعب بها! لا تنس التحقق من الجلود المريضة لتجعلك متميزًا بين الآخرين!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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