Stupidella 4

فقط عندما اعتقدنا أنها انتهت - تعود Stupidella في لعبة رابعة مليئة بالمغامرات الغريبة والجامحة والغبية! في هذه النسخة من القصة، لم تعد سندريلا إلى طبيعتها عندما دقت الساعة الثانية عشرة. بدلا من ذلك، أصبحت Stupidella! قم باستدعاء جني، أو الانضمام إلى السيرك، أو العمل كبواب أو ركوب مترو الأنفاق - فهي تستطيع أن تفعل كل شيء! كل ما تحتاجه هو مساعدتك للعثور على الحل الصحيح، والذي قد لا يكون من السهل دائمًا العثور عليه. لا تقلق إذا واجهتك مشكلة في مستوى صعب، يمكنك دائمًا طلب تلميح مفيد لمساعدتك في العثور على الحل الصحيح. هل يمكنك مساعدة Stupidella مرة أخرى؟

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