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Stunt Paradise هي لعبة قيادة حيث تقوم برحلة برية! استعد لمغامرة مليئة بالأدرينالين على الجزر الجميلة، حيث ستواجه تحديات ملحمية وتؤدي أعمالًا مثيرة جنونية. انتقل عبر العقبات المختلفة، واجمع العملات المعدنية على طول الطريق، واستخدمها لشراء سيارات جديدة رائعة. اربط حزام الأمان، وانطلق على الطريق، واستمتع بتجربة القيادة المتطرفة. العب الآن وانظر إلى أي مدى يمكنك الذهاب!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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