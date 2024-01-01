Stickman Run

Stickman Run

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اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Stickman Run على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Stickman Run هي لعبة منصة ممتعة حيث تخوض سباقًا لا يمكن إيقافه! تبدو طريقة اللعب الأساسية بسيطة حقًا، كل ما عليك فعله هو الاستعداد والنقر للقفز! القفز فوق الفجوة واحترس من جميع أنواع العقبات! قم بأداء بعض الأعمال المثيرة الرائعة مثل القفز على الحائط وتجنب الأعداء الذين يحاولون إسقاطك. تذكر أن تقوم بجمع العملات المعدنية على طول الطريق لفتح العديد من الأشكال اللطيفة. كلما لعبت اكثر كلما حصلت اكثر! هل يمكنك الركض نحو النجاح دفعة واحدة؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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