Rubble Trouble

Rubble Trouble

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Rubble Trouble هي لعبة تدمير ألغاز تنضم فيها إلى Boss وBarry وبقية أفراد الطاقم وهم يقومون بتدمير المباني في جميع أنحاء المدينة. سيكون المبنى المراد تدميره مختلفًا في كل مستوى، ولكن سيكون لديك أيضًا أدوات مختلفة تحت تصرفك. في بعض الأحيان، سيقف عامل البناء داخل المباني - لذا كن حذرًا حتى لا تنفجر! هل يمكنك مساعدة الطاقم على تدمير كل مبنى؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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