Royal Card Clash هي لعبة ورق مبهجة حيث عليك أن تلعب بشكل استراتيجي بطاقات مرقمة من أجل التغلب على البطاقات الملكية. في كل دور، لديك خيار لعب ثلاث أوراق في ثلاثة مسارات مختلفة. يمكن لبطاقات كل بدلة أن تلحق الضرر بكل ملكية، ولكن فقط بطاقة من نفس الدعوى يمكنها إخراج بطاقة ملكية. سيتعين عليك أن تكون استراتيجيًا بشأن البطاقات التي تلعبها ومتى تلعبها، وإلا ستنفد البطاقات الخاصة بك! هل لديك ما يلزم للسيطرة على لعبة Royal Card Clash؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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