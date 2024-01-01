قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Real Estate Rush هي لعبة خاملة حيث من المقدر لك أن تصبح قطب العقارات النهائي! اغتنم الفرصة للشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع أثناء التنقل في سوق الإسكان المتقلب. قم بتنمية إمبراطوريتك من خلال إعادة استثمار أرباحك والسفر حول العالم لشراء جميع المعالم الأثرية. قم بتعزيز إحصائياتك بشكل استراتيجي على طول الطريق للحصول على ميزة تنافسية. ما مدى اتساع إمبراطوريتك العقارية؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Real Estate Rush. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.