Real Estate Rush

Real Estate Rush

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الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Real Estate Rush على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Real Estate Rush هي لعبة خاملة حيث من المقدر لك أن تصبح قطب العقارات النهائي! اغتنم الفرصة للشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع أثناء التنقل في سوق الإسكان المتقلب. قم بتنمية إمبراطوريتك من خلال إعادة استثمار أرباحك والسفر حول العالم لشراء جميع المعالم الأثرية. قم بتعزيز إحصائياتك بشكل استراتيجي على طول الطريق للحصول على ميزة تنافسية. ما مدى اتساع إمبراطوريتك العقارية؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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