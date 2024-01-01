قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Punch Legend Simulator هي لعبة قتال حيث تصبح نجم ملاكمة صاعد، بدءًا من الألف إلى الياء! قم ببناء قوتك من خلال التدرب على أكياس الملاكمة. بمجرد أن تشعر بالثقة، ادخل إلى الحلبة وتحدى الملاكمين الآخرين! استخدم العملات المعدنية التي تكسبها لترقية روحك ومظهرك. تدرب بقوة، واجه التحديات، وكن أقوى. هل أنت مستعد لتكون الأسطورة الوحيدة والوحيدة؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Punch Legend Simulator. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.