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يضع Pool مهاراتك في التجميع في الاختبار النهائي! حان الوقت للحصول على حمام سباحة سريع الآن! ابدأ بالكرة الرئيسية وكرة البلياردو الحمراء، وهدفك هو غرس الكرة الحمراء في الحفرة في كل سيناريو صعب. احسب الزاوية، وخطط للمسار، وصوب بعناية، وقم بالتقاط اللقطة المثالية! ماذا ستكون أفضل درجاتك؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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