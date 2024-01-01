Pool

Pool

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الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pool على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يضع Pool مهاراتك في التجميع في الاختبار النهائي! حان الوقت للحصول على حمام سباحة سريع الآن! ابدأ بالكرة الرئيسية وكرة البلياردو الحمراء، وهدفك هو غرس الكرة الحمراء في الحفرة في كل سيناريو صعب. احسب الزاوية، وخطط للمسار، وصوب بعناية، وقم بالتقاط اللقطة المثالية! ماذا ستكون أفضل درجاتك؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pool. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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