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PizzaFall هي مغامرة أركايد مثيرة حيث يمكنك التحكم في شريحة بيتزا مجهزة برماة يقفون على قدميها. انزل عبر مستويات دائمة التغير ومليئة بالأعداء اللذيذين مثل البطاطس المقلية والهامبرغر والسلطات. للتأكد من اجتياز المستوى حيًا، سيتعين عليك استخدام ردود أفعالك السريعة لتفجيرهم بعيدًا. اربح نقاط السلامي لفتح مجموعة متنوعة من عناصر القوة المنتشرة في جميع مستويات اللعبة اللذيذة. هل أنت مستعد لخوض الحدث وتصبح بطل البيتزا النهائي؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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