PizzaFall

PizzaFall

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الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PizzaFall على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

PizzaFall هي مغامرة أركايد مثيرة حيث يمكنك التحكم في شريحة بيتزا مجهزة برماة يقفون على قدميها. انزل عبر مستويات دائمة التغير ومليئة بالأعداء اللذيذين مثل البطاطس المقلية والهامبرغر والسلطات. للتأكد من اجتياز المستوى حيًا، سيتعين عليك استخدام ردود أفعالك السريعة لتفجيرهم بعيدًا. اربح نقاط السلامي لفتح مجموعة متنوعة من عناصر القوة المنتشرة في جميع مستويات اللعبة اللذيذة. هل أنت مستعد لخوض الحدث وتصبح بطل البيتزا النهائي؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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