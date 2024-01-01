Penalty Shooters X
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الموقع الإلكتروني: poki.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Penalty Shooters X على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
الموقع الإلكتروني: poki.com
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