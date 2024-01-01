Penalty Shooters X

Penalty Shooters X

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الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Penalty Shooters X على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Penalty Shooters X هي لعبة كرة قدم مثيرة حيث هدفك هو التفوق على الفريق المنافس. عندما يحين دورك في إطلاق النار، قم بالتصويب وحدد توقيت تسديدتك بشكل مثالي لتسجيل الأهداف. عند الدفاع، قم بدور حارس المرمى، وراقب تحركات خصمك عن كثب واندفع إلى المكان الصحيح لصد الكرة. قم بتحسين مهاراتك في وضع تحدي المستوى من خلال الفوز بالمباريات والارتقاء في التصنيف، أو انتقل مباشرة إلى وضع كأس العالم لمواجهة خصوم ماهرين واللعب بفريقك المفضل. هل يمكنك أن تصبح أفضل لاعب كرة قدم وحارس مرمى على الإطلاق؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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