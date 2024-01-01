Penalty Shooters X هي لعبة كرة قدم مثيرة حيث هدفك هو التفوق على الفريق المنافس. عندما يحين دورك في إطلاق النار، قم بالتصويب وحدد توقيت تسديدتك بشكل مثالي لتسجيل الأهداف. عند الدفاع، قم بدور حارس المرمى، وراقب تحركات خصمك عن كثب واندفع إلى المكان الصحيح لصد الكرة. قم بتحسين مهاراتك في وضع تحدي المستوى من خلال الفوز بالمباريات والارتقاء في التصنيف، أو انتقل مباشرة إلى وضع كأس العالم لمواجهة خصوم ماهرين واللعب بفريقك المفضل. هل يمكنك أن تصبح أفضل لاعب كرة قدم وحارس مرمى على الإطلاق؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Penalty Shooters X. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.