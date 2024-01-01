Papa's Cupcakeria

Papa's Cupcakeria

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الموقع الإلكتروني: poki.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تم افتتاح Papa's Cupcakeria في مدينة Frostfield الخلابة، وأنت المسؤول عن خبز وتزيين الكعك في المتجر! شق طريقك خلال جميع عطلات العام، وأتقن جميع المحطات الأربع للمطعم لتصبح محترفًا في صناعة الكب كيك.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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