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تم افتتاح Papa's Cupcakeria في مدينة Frostfield الخلابة، وأنت المسؤول عن خبز وتزيين الكعك في المتجر! شق طريقك خلال جميع عطلات العام، وأتقن جميع المحطات الأربع للمطعم لتصبح محترفًا في صناعة الكب كيك.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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