Obby Tag

Obby Tag

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الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Obby Tag على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استعد لمضاعفة الإثارة مع Obby Tag، وهي لعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت تضم مزيجًا مثيرًا من لعبتين مفضلتين لديك: Obby وTag! مهمتك؟ ضع علامة على اللاعب صاحب التاج لسرقته واحتفظ بالتاج لجمع النقاط! تسابق عبر العوائق، والمس كتل البرق للجري والتسلق بشكل أسرع، وتجنب الكتل البرتقالية وكتل التحذير. لا تنس استخدام شكا من السلطة للمساعدة في الحصول على التاج! العب Obby Tag مع أصدقائك الآن! هل يمكنك إتقان جميع الساحات الأربعة؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Obby Tag. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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