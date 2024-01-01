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استعد لمضاعفة الإثارة مع Obby Tag، وهي لعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت تضم مزيجًا مثيرًا من لعبتين مفضلتين لديك: Obby وTag! مهمتك؟ ضع علامة على اللاعب صاحب التاج لسرقته واحتفظ بالتاج لجمع النقاط! تسابق عبر العوائق، والمس كتل البرق للجري والتسلق بشكل أسرع، وتجنب الكتل البرتقالية وكتل التحذير. لا تنس استخدام شكا من السلطة للمساعدة في الحصول على التاج! العب Obby Tag مع أصدقائك الآن! هل يمكنك إتقان جميع الساحات الأربعة؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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