Nails DIY: Manicure Master هي لعبة تلبيس حيث يمكنك إنشاء أظافر مذهلة على الإطلاق! ابدأ باختيار النمط — سواء كان لطيفًا أو مستوحى من المحيط أو شعبيًا. قرري شكل أظافرك وطولها، ثم ضعي طلاء أظافرك المفضل، بدءًا من الألوان الصلبة وحتى الألوان المتدرجة مع المؤثرات الخاصة. أضف ملصقات متنوعة للحصول على لمسة فريدة، وأنهي كل أصابعك، وأكمل المظهر بخاتم أنيق. التقاط صورة وتبادل تحفة الخاص بك مع الأصدقاء! اظهار التصميم الخاص بك ومعرفة من الذي يمكن أن يصبح سيد مانيكير في نهاية المطاف!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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