My Perfect Hotel

My Perfect Hotel

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الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من My Perfect Hotel على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

My Perfect Hotel هي لعبة خاملة حيث يمكنك إدارة فندق أحلامك! قم بتسجيل وصول الضيوف، وتنظيف الغرف، وجمع المدفوعات والإكراميات، والتأكد من أن الحمامات مليئة دائمًا بورق التواليت. قم بترقية غرف الفندق الخاصة بك، وتوسيع نطاق عملك، وتوظيف موظفين للمساعدة في المهام المختلفة. طور مهاراتك كمدير ومستثمر ومصمم! هل أنت مستعد لبناء إمبراطورية السكن الخاصة بك؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ My Perfect Hotel. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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