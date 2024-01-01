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My Perfect Hotel هي لعبة خاملة حيث يمكنك إدارة فندق أحلامك! قم بتسجيل وصول الضيوف، وتنظيف الغرف، وجمع المدفوعات والإكراميات، والتأكد من أن الحمامات مليئة دائمًا بورق التواليت. قم بترقية غرف الفندق الخاصة بك، وتوسيع نطاق عملك، وتوظيف موظفين للمساعدة في المهام المختلفة. طور مهاراتك كمدير ومستثمر ومصمم! هل أنت مستعد لبناء إمبراطورية السكن الخاصة بك؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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