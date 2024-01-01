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Minecraft Classic هي لعبة مجانية متعددة اللاعبين عبر الإنترنت حيث يمكنك البناء واللعب في عالمك الخاص. تتميز لعبة Minecraft Classic بـ 32 قطعة يمكنك البناء بها وتسمح ببناء ما تريد في الوضع الإبداعي، أو قم بدعوة ما يصل إلى 8 أصدقاء للانضمام إليك في الخادم الخاص بك للاستمتاع بتعدد اللاعبين.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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