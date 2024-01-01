Mine Cartoon: Cube World هي لعبة مضحكة تأخذك في مغامرة مثيرة في عالم ممتلئ الجسم! اختر الشروع في قصة حب أو الانطلاق في رحلة منفردة لتصبح راميًا ماهرًا. في قصة الحب، مهمتك هي استعادة صديقتك بأي ثمن! بعد أن يتم أخذها بعيدًا أمام عينيك مباشرةً، ستتخذ قرارات وتواجه العواقب أثناء محاولتك إنقاذها. اجمع جميع أنواع النهايات وشاهد عدد المحاولات اللازمة لتحقيق النجاح! إذا كنت تفضل صقل مهاراتك في الرماية، فتعمق في قصة رامي السهام وأطلق النار على بعض الزومبي! هل أنت مستعد لهذه المغامرة الممتعة والغريبة في عالم المكعب؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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