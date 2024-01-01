Merge Penguins

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Merge Penguin هي لعبة دمج مثيرة حيث تفقس وتطور طيور البطريق المختلفة لصد موجات من هجمات العدو! ابدأ بشراء البيض، ثم قم بدمج البيض المتطابق لإنشاء طيور البطريق أقوى. ضع طيور البطريق بشكل استراتيجي لتعظيم دفاعها، وقم بترقيتها لإحداث المزيد من الضرر، واستخدم التعزيزات للتحضير للموجات القادمة. كلما لعبت أكثر، كلما فتحت طيور البطريق الفريدة. كم عدد الموجات التي يمكن لطيور البطريق الدفاع عنها؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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