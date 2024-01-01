MagicLand.io

MagicLand.io

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الموقع الإلكتروني: poki.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

MagicLand.io هي لعبة حركية تدعوك للشروع في مغامرة ساحرة! باعتبارك ساحرًا، يمكنك اجتياز المناظر الطبيعية الغامضة وترقية مهاراتك. هزيمة السحراء المنافسين للصعود إلى المتصدرين. قم بإنقاذ الحيوانات الرائعة لمرافقتك ومساعدتك في رحلتك. هل سترتفع لتصبح أقوى ساحر في العالم؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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