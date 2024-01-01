يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MagicLand.io على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

MagicLand.io هي لعبة حركية تدعوك للشروع في مغامرة ساحرة! باعتبارك ساحرًا، يمكنك اجتياز المناظر الطبيعية الغامضة وترقية مهاراتك. هزيمة السحراء المنافسين للصعود إلى المتصدرين. قم بإنقاذ الحيوانات الرائعة لمرافقتك ومساعدتك في رحلتك. هل سترتفع لتصبح أقوى ساحر في العالم؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MagicLand.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.