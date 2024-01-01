Kate's Cooking Party 2 هو التكملة المثيرة لـ Kate's Cooking Party، مما يوفر المزيد من المتعة في إدارة المطاعم. هذه المرة، يمكنك اللعب مع أصدقائك! كخادم ودود، هدفك هو إبقاء العملاء سعداء. تلقي طلباتهم وتقديم المشروبات وإحضار الطعام إلى الطاولة وتنظيف وغسل الأطباق حسب الحاجة. تحدي مهاراتك في إدارة الوقت من خلال إكمال جميع المستويات بمفردك أو التعاون مع الأصدقاء لإكمال المهام معًا. هل أنت مستعد للانضمام إلى حفلة الطبخ الممتعة هذه مع أصدقائك؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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